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Mides reitera invitación a la Feria de Innovación y Emprendimiento Juvenil, este domingo 31 de mayo

Ivis Nicole Snyder, coordinadora nacional de Programas y Proyectos de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), compartió una invitación para jóvenes que desean emprender y asesorarse con expertos, a través de la Feria de Innovación y Emprendimiento Juvenil, que se realizará este domingo 31 de mayo, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber.