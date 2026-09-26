Servicio Nacional de Migración retiene a boliviano requerido por delitos contra la libertad sexual

Unidades del Servicio Nacional de Migración retuvieron en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un ciudadano boliviano con una orden de arresto vigente por delitos contra la libertad e integridad sexual.
Migración detiene a dos extranjeros por acoso sexual y crimen organizado
Por otro lado, el pasado 23 de septiembre la entidad impidió el ingreso y tránsito de otros dos extranjeros en la misma terminal aérea por presuntos vínculos con acoso sexual y crimen organizado. En el primer caso, se le denegó la entrada a un ciudadano procedente de Bahamas que fue condenado en 2022 a dos años de libertad condicional por acoso sexual. El segundo caso correspondió a un ciudadano ecuatoriano en tránsito hacia Nicaragua, a quien se le identificaron indicios vinculados a estructuras del crimen organizado que operan en Centroamérica.