Servicio Nacional de Migración retiene a boliviano requerido por delitos contra la libertad sexual

Unidades del Servicio Nacional de Migración retuvieron en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un ciudadano boliviano con una orden de arresto vigente por delitos contra la libertad e integridad sexual.

La entidad detalló que la medida judicial se confirmó durante las verificaciones a su llegada en un vuelo procedente de Santa Cruz, Bolivia, con destino a Cancún, México. Tras la verificación, el sujeto fue puesto a disposición de la Interpol para dar continuidad a los trámites legales correspondientes.

Migración detiene a dos extranjeros por acoso sexual y crimen organizado

Por otro lado, el pasado 23 de septiembre la entidad impidió el ingreso y tránsito de otros dos extranjeros en la misma terminal aérea por presuntos vínculos con acoso sexual y crimen organizado. En el primer caso, se le denegó la entrada a un ciudadano procedente de Bahamas que fue condenado en 2022 a dos años de libertad condicional por acoso sexual. El segundo caso correspondió a un ciudadano ecuatoriano en tránsito hacia Nicaragua, a quien se le identificaron indicios vinculados a estructuras del crimen organizado que operan en Centroamérica.