Panamá Nacionales -  26 de septiembre de 2026 - 11:59

Servicio Nacional de Migración retiene a boliviano requerido por delitos contra la libertad sexual

El Servicio Nacional de Migración indicó que la orden de arresto vigente se confirmó durante las verificaciones en el vuelo.

Migración retiene en Tocumen a boliviano.

Migración retiene en Tocumen a boliviano.

Ana Canto
Por Ana Canto

Unidades del Servicio Nacional de Migración retuvieron en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un ciudadano boliviano con una orden de arresto vigente por delitos contra la libertad e integridad sexual.

La entidad detalló que la medida judicial se confirmó durante las verificaciones a su llegada en un vuelo procedente de Santa Cruz, Bolivia, con destino a Cancún, México. Tras la verificación, el sujeto fue puesto a disposición de la Interpol para dar continuidad a los trámites legales correspondientes.

Migración detiene a dos extranjeros por acoso sexual y crimen organizado

Por otro lado, el pasado 23 de septiembre la entidad impidió el ingreso y tránsito de otros dos extranjeros en la misma terminal aérea por presuntos vínculos con acoso sexual y crimen organizado. En el primer caso, se le denegó la entrada a un ciudadano procedente de Bahamas que fue condenado en 2022 a dos años de libertad condicional por acoso sexual. El segundo caso correspondió a un ciudadano ecuatoriano en tránsito hacia Nicaragua, a quien se le identificaron indicios vinculados a estructuras del crimen organizado que operan en Centroamérica.

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