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Cuarto Poder: 29 de septiembre de 2026

En Cuarto Poder abordamos la discusión en torno a la petición de la Coalición Vamos, que presentó ante el Tribunal Electoral (TE) su solicitud formal para constituirse en partido político y más de 70 mil firmas de respaldo, que solicita sean reconocidas como firmas de iniciadores del colectivo.

Nos acompañaron el Ing. Miguel Enrique Gutiérrez Soto, director de Recursos Naturales y Consultor de SGS Panama Control Services Inc., y el Ing. Oscar Abad, director general de Recursos Naturales de la misma empresa, a cargo de la auditoría a la mina de cobre en Donoso, quienes compartieron los resultados de esta evaluación.

También estuvo con nosotros Enzo Di Fabio para hablar sobre el VI Foro Panamericano de Jóvenes Políticos que se realizará en Panamá en diciembre.