Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 26 de agosto de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó el dirigente magisterial Humberto Montero con quien conversamos sobre el cambio de administración en el Ministerio de Educación (Meduca).

También estuvo con nosotros Katherine Shahani, socia fundadora de Ella Invierte Summit 2026, que se realizará el 3 de septiembre en el Panama Convention Center.

El Ing. Carlos Alfredo Arias, autor del Primer Manual de Inspección de Viviendas Unifamiliares, compartió su experiencia durante la elaboración de este manual.