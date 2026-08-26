Panamá Nacionales -  26 de agosto de 2026 - 12:09

Policía Nacional y Aduanas decomisan vaporizadores con presunta sustancia ilícita procedentes de EE. UU.

La Policía Nacional decomisó los vaporizadores en un recinto aduanero ubicado en el sector este del país, procedentes de Estados Unidos.

Policía Nacional y Aduanas decomisan vaporizadores.

Policía Nacional y Aduanas decomisan vaporizadores.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional y la Autoridad Nacional de Aduanas decomisaron tres empaques y 44 cajas con vaporizadores desechables que contenían presunta sustancia ilícita, en un recinto aduanero ubicado en el sector este del país, procedentes de Estados Unidos.

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