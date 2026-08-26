Canal de Panamá anuncia suspensión de agua el 5 y 6 de septiembre: estas son las zonas afectadas

El Canal de Panamá realizará trabajos en la planta potabilizadora de Miraflores que podrían afectar temporalmente el suministro de agua potable en varias comunidades durante el primer fin de semana de septiembre.

Según informó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), las labores estarán relacionadas con adecuaciones en los sistemas de producción y distribución de agua potable.

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Los trabajos comenzarán a las 9:00 p.m. del sábado 5 de septiembre y se extenderán hasta la 1:00 p.m. del domingo 6 de septiembre de 2026.

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¿Cuáles son las áreas donde se suspenderá el agua?

La ACP informó que habrá suspensión temporal del suministro de agua potable en las siguientes áreas:

El Tucán

Panamá Pacífico

Veracruz

Los residentes y usuarios de estas zonas deberán tomar las previsiones necesarias antes del inicio de los trabajos.

El Canal de Panamá informa que se realizarán trabajos en la planta potabilizadora de Miraflores "relacionados con adecuaciones en los sistemas de producción y distribución de agua potable".



Estas labores se realizarán a partir de las 9:00 p.m. del sábado 5 de septiembre hasta la… pic.twitter.com/weaV2TA2AP — Telemetro Reporta (@TReporta) August 26, 2026

Estas áreas podrían tener menor impacto

La ACP indicó que en otras comunidades se prevé un impacto menor, aunque el nivel de servicio estará sujeto a que los usuarios hagan un uso moderado y responsable del agua.

Las áreas contempladas son:

Albrook

Ancón

Balboa

Clayton

Gamboa

Paraíso

Áreas abastecidas desde el tanque de El Chorrillo, incluyendo Santa Ana y San Felipe

La entidad explicó que el impacto dependerá, entre otros factores, del consumo de agua durante el período de los trabajos.

Canal de Panamá recomienda almacenar agua para necesidades básicas

Ante la interrupción programada, el Canal de Panamá recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias y almacenar únicamente el agua requerida para cubrir sus necesidades básicas.

También pidió hacer un uso moderado del recurso durante el período en que se desarrollen las labores.

Una vez concluidos los trabajos, el restablecimiento del suministro de agua potable será progresivo, conforme se estabilicen los sistemas de producción y distribución.

Por ello, la ACP advierte que el servicio no necesariamente se normalizará de manera inmediata al finalizar los trabajos.