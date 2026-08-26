Servidores públicos cobran hoy la última quincena de agosto: estas son las fechas de septiembre

Los servidores públicos de Panamá recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena de agosto a partir de este miércoles 26 de agosto de 2026, de acuerdo con el calendario oficial publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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MEF: fechas de pago de la segunda quincena de agosto
El calendario establecido por el MEF contempla las siguientes fechas:
- Primer grupo: miércoles 26 de agosto.
- Segundo grupo: jueves 27 de agosto.
- Tercer grupo: viernes 28 de agosto.
De esta manera, el pago de la última quincena de agosto se distribuirá entre el miércoles y el viernes de esta semana.
Servidores públicos: ¿Cuándo pagan las quincenas de septiembre?
El calendario del MEF también establece las fechas correspondientes a las dos quincenas de septiembre de 2026.
Quincena de septiembre
- Primer grupo: viernes 11 y 25 de septiembre.
- Segundo grupo: lunes 14 y 28 de septiembre.
- Tercer grupo: martes 15 y 29 de septiembre.
Por lo tanto, los servidores públicos deberán tomar en cuenta que cada quincena se pagará en tres fechas diferentes, dependiendo del grupo de cobro.