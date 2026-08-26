Panamá Nacionales -  26 de agosto de 2026 - 08:51

Servidores públicos cobran hoy la última quincena de agosto: estas son las fechas de septiembre

El MEF publicó las fechas de pago de los servidores públicos para la segunda quincena de agosto y las dos quincenas de septiembre de 2026.

Pagos a servidores públicos

Pagos a servidores públicos

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los servidores públicos de Panamá recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena de agosto a partir de este miércoles 26 de agosto de 2026, de acuerdo con el calendario oficial publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El desembolso se realizará de manera escalonada durante tres días, según el grupo al que pertenezca cada servidor público.

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MEF: fechas de pago de la segunda quincena de agosto

El calendario establecido por el MEF contempla las siguientes fechas:

  • Primer grupo: miércoles 26 de agosto.
  • Segundo grupo: jueves 27 de agosto.
  • Tercer grupo: viernes 28 de agosto.

De esta manera, el pago de la última quincena de agosto se distribuirá entre el miércoles y el viernes de esta semana.

Servidores públicos: ¿Cuándo pagan las quincenas de septiembre?

El calendario del MEF también establece las fechas correspondientes a las dos quincenas de septiembre de 2026.

Quincena de septiembre

  • Primer grupo: viernes 11 y 25 de septiembre.
  • Segundo grupo: lunes 14 y 28 de septiembre.
  • Tercer grupo: martes 15 y 29 de septiembre.

Por lo tanto, los servidores públicos deberán tomar en cuenta que cada quincena se pagará en tres fechas diferentes, dependiendo del grupo de cobro.

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