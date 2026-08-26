MiAmbiente multa con B/.2,500 a empresa tras detectar descarga hacia el río Matasnillo

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) impuso una sanción de B/.2,500 tras detectar una descarga con coloración blanquecina que llegaba al río Matasnillo, luego de una denuncia ciudadana.

De acuerdo con MiAmbiente, funcionarios realizaron una inspección técnica para determinar el origen de la descarga. Mediante una prueba de trazabilidad, confirmaron que aguas provenientes del lavado de herramientas ingresaban al sistema pluvial y posteriormente llegaban directamente al río.

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MiAmbiente continuará las fiscalizaciones

Ante los hallazgos de la inspección, la entidad aplicó una sanción directa de B/.2,500.00 y anunció que continuará realizando fiscalizaciones para proteger las fuentes hídricas del país.

Ciudad de Panamá | En atención a una denuncia ciudadana, realizamos una inspección técnica por una descarga con coloración blanquecina hacia el río Matasnillo.



Mediante una prueba de trazabilidad, confirmamos que aguas provenientes del lavado de herramientas ingresaban al… pic.twitter.com/8ldUTNP0ew — Ministerio de Ambiente de Panamá (@MiAmbientePma) August 26, 2026

MiAmbiente también destacó la importancia de la participación ciudadana para detectar y reportar posibles irregularidades ambientales.

La institución pidió a la población mantenerse vigilante y continuar informando sobre situaciones que puedan afectar el ambiente a través de sus canales oficiales.

La denuncia ciudadana permitió que las autoridades realizaran la inspección y siguieran el recorrido de la descarga hasta confirmar su ingreso al río Matasnillo.