MiAmbiente multa con B/.2,500 a empresa tras detectar descarga hacia el río Matasnillo

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) impuso una sanción de B/.2,500 tras detectar una descarga con coloración blanquecina que llegaba al río Matasnillo, luego de una denuncia ciudadana.
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MiAmbiente continuará las fiscalizaciones
Ante los hallazgos de la inspección, la entidad aplicó una sanción directa de B/.2,500.00 y anunció que continuará realizando fiscalizaciones para proteger las fuentes hídricas del país.
MiAmbiente también destacó la importancia de la participación ciudadana para detectar y reportar posibles irregularidades ambientales.
La institución pidió a la población mantenerse vigilante y continuar informando sobre situaciones que puedan afectar el ambiente a través de sus canales oficiales.
La denuncia ciudadana permitió que las autoridades realizaran la inspección y siguieran el recorrido de la descarga hasta confirmar su ingreso al río Matasnillo.