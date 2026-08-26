CINE Entretenimiento -  26 de agosto de 2026 - 11:44

Fallece Tim Curry, actor británico reconocido por su papel en The Rocky Horror Picture Show

En junio de 2012, Tim Curry sufrió un accidente cerebrovascular grave, condición que lo llevó a utilizar una silla de ruedas desde entonces.

Fallece el actor británico Tim Curry.

Fallece el actor británico Tim Curry.

timcurry.com
Ana Canto
Por Ana Canto

Este miércoles se dio a conocer el fallecimiento, a los 80 años, del actor y comediante británico Tim Curry, reconocido por su interpretación del Dr. Frank-N-Furter en el clásico de culto The Rocky Horror Picture Show (1975).

De acuerdo con los reportes oficiales, Curry, quien enfrentaba complicaciones de salud desde hacía varios años, falleció en su residencia en Los Ángeles, Estados Unidos.

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En junio de 2012, el actor sufrió un accidente cerebrovascular grave, condición que lo llevó a utilizar una silla de ruedas desde entonces.

Curry contaba con una destacada trayectoria en el cine y en el doblaje de películas animadas. Su reconocimiento internacional incluyó, además de su papel en The Rocky Horror Picture Show, su interpretación de Pennywise en la miniserie de terror It (1990).

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