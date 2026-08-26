Fallece Tim Curry, actor británico reconocido por su papel en The Rocky Horror Picture Show

Este miércoles se dio a conocer el fallecimiento, a los 80 años, del actor y comediante británico Tim Curry, reconocido por su interpretación del Dr. Frank-N-Furter en el clásico de culto The Rocky Horror Picture Show (1975).
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En junio de 2012, el actor sufrió un accidente cerebrovascular grave, condición que lo llevó a utilizar una silla de ruedas desde entonces.
Curry contaba con una destacada trayectoria en el cine y en el doblaje de películas animadas. Su reconocimiento internacional incluyó, además de su papel en The Rocky Horror Picture Show, su interpretación de Pennywise en la miniserie de terror It (1990).