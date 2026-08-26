Alex Zurdo llega a Panamá este 29 de agosto junto a Funky, Jay Kalyl y Gabriel EMC

El cantante puertorriqueño Alex Zurdo llegará a Panamá este sábado 29 de agosto de 2026 como parte de su Tour 2026, en una presentación que reunirá a varios exponentes de la música cristiana urbana.

El concierto se realizará en la Comunidad Apostólica Hosanna y es organizado por Avanzada Juvenil.

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Alex Zurdo, reconocido por canciones que combinan ritmos urbanos con mensajes de fe, llegará al país acompañado de invitados especiales que compartirán escenario durante esta presentación.

Funky, Jay Kalyl y Gabriel EMC estarán en el concierto

Entre los artistas invitados para esta presentación se encuentran Funky, Jay Kalyl y Gabriel EMC, quienes forman parte del cartel del evento.

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La participación de estos exponentes promete una noche de música cristiana urbana, con diferentes estilos y propuestas dirigidas principalmente al público juvenil.

Para los seguidores de Alex Zurdo, el concierto representa una oportunidad para disfrutar en vivo de su repertorio y de la conocida expresión “de la A a la Z”, asociada a su trayectoria musical.

Alex Zurdo llega a Panamá con su Tour 2026

La presentación del 29 de agosto forma parte de la agenda de Alex Zurdo durante su Tour 2026.

El artista puertorriqueño cuenta con una amplia trayectoria dentro de la música cristiana urbana y se ha caracterizado por llevar mensajes de fe, esperanza y reflexión a través de sus canciones.

La actividad en Panamá será organizada por Avanzada Juvenil y tendrá como escenario la Comunidad Apostólica Hosanna.

Para quienes tengan previsto asistir, se recomienda verificar con los organizadores los horarios, precios de boletos y demás detalles logísticos del evento antes de acudir.