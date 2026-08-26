Lotería Fiscal: así puedes ver en vivo el sorteo de este jueves 27 de agosto

Este jueves 27 de agosto se llevará a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Fiscal Regional correspondiente al mes de agosto, según informó la Dirección General de Ingresos (DGI). En esta edición se entregarán más de B/.100 000.00 en premios a los participantes.
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Los sorteos podrán verse en vivo a través de las siguientes plataformas de transmisión:
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Televisión abierta: RPC TV.
Plataformas web: https://www.rpctv.com/endirecto y https://go.medcom.com.pa/.
Premios de la Lotería Fiscal 2026
Cada tómbola de la Lotería Fiscal Regional entregará un total de 25 premios por región, lo que suma un total de B/.110 000.00 distribuidos de la siguiente manera:
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5 ganadores de B/.10 000.00
10 ganadores de B/.5 000.00
10 ganadores de B/.1 000.00