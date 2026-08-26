Panamá Nacionales -  26 de agosto de 2026 - 10:12

Lotería Fiscal: así puedes ver en vivo el sorteo de este jueves 27 de agosto

El nuevo sorteo de la Lotería Fiscal Regional se llevará a cabo en Mall Paseo Central y corresponderá a las provincias de Los Santos, Herrera y Coclé.

Sorteo de la Lotería Fiscal Regional en Chiriquí. 

Sorteo de la Lotería Fiscal Regional en Chiriquí. 

Ana Canto
Por Ana Canto

Este jueves 27 de agosto se llevará a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Fiscal Regional correspondiente al mes de agosto, según informó la Dirección General de Ingresos (DGI). En esta edición se entregarán más de B/.100 000.00 en premios a los participantes.

El tercer evento se realizará en Mall Paseo Central y corresponderá a los concursantes de las provincias de Los Santos, Herrera y Coclé.

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Los sorteos podrán verse en vivo a través de las siguientes plataformas de transmisión:

Premios de la Lotería Fiscal 2026

Cada tómbola de la Lotería Fiscal Regional entregará un total de 25 premios por región, lo que suma un total de B/.110 000.00 distribuidos de la siguiente manera:

  • 5 ganadores de B/.10 000.00

  • 10 ganadores de B/.5 000.00

  • 10 ganadores de B/.1 000.00

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Estos son los ganadores del nuevo sorteo de Lotería Fiscal Regional

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