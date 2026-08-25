Siga en vivo la transmisión del sorteo de la Lotería Fiscal Regional correspondiente a las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veragua, desde Federal Mall, a partir de las 2:00 p.m. por RPCTV.
Chiriquí Nacionales - 25 de agosto de 2026 - 13:55
VIDEO | EN VIVO: sorteo de la Lotería Fiscal desde Federal Mall en Chiriquí
Siga en vivo la transmisión del sorteo de la Lotería Fiscal Regional, desde Federal Mall en Chiriquí.
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