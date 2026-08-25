Chiriquí Nacionales -  25 de agosto de 2026 - 13:55

VIDEO | EN VIVO: sorteo de la Lotería Fiscal desde Federal Mall en Chiriquí

Siga en vivo la transmisión del sorteo de la Lotería Fiscal Regional, desde Federal Mall en Chiriquí.

Sorteo de la Lotería Fiscal desde Chiriquí.

Sorteo de la Lotería Fiscal desde Chiriquí.

Ana Canto
Por Ana Canto

Siga en vivo la transmisión del sorteo de la Lotería Fiscal Regional correspondiente a las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veragua, desde Federal Mall, a partir de las 2:00 p.m. por RPCTV.

VIDEO | EN VIVO: sorteo de la Lotería Fiscal Regional

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