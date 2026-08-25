Tarjetas PASE-U: IFARHU inicia entrega en Darién y Tortí; estas son las fechas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), en conjunto con la Caja de Ahorros, inicia este martes 25 de agosto la entrega de tarjetas para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la provincia de Darién y la región de Tortí.

En total, se tiene programada la entrega de 9,463 tarjetas , que beneficiarán a 15,184 estudiantes de ambas regiones.

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¿Cuándo entregarán las tarjetas PASE-U en Darién?

En la provincia de Darién serán distribuidas 5,896 tarjetas, correspondientes a 9,433 estudiantes. La jornada de entrega se realizará durante tres días: Del 25 al 27 de agosto de 2026. El desembolso relacionado con esta entrega supera B/.1 millón.

¿Cuándo será la entrega en Tortí?

En Tortí se entregarán 3,567 tarjetas, que corresponden a 5,751 estudiantes. En este caso, los acudientes deberán acudir durante las siguientes fechas: 28 y 29 de agosto de 2026.

¿Qué debe llevar el acudiente para retirar la tarjeta?

Los acudientes que sean convocados para retirar la tarjeta deberán cumplir con algunos requisitos.

Es necesario presentar:

Cédula vigente.

En caso de no contar con ella, constancia del trámite de la cédula .

. Tener descargada la aplicación Punch by Caja de Ahorros.

La aplicación será utilizada como herramienta para agilizar el proceso de validación y entrega de las tarjetas.

¿Dónde será la entrega de las tarjetas PASE-U?

El IFARHU indicó que los acudientes deben mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución, donde se publicarán las fechas, horarios y lugares habilitados para realizar la entrega.

La institución recomienda verificar esta información antes de trasladarse al punto correspondiente.

Con esta jornada, el IFARHU continúa avanzando con la entrega de las tarjetas destinadas al cobro del PASE-U, que permitirá a los estudiantes beneficiarios acceder al beneficio mediante este mecanismo.