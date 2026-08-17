Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 17 de agosto de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó la periodista Adela Saltiel con quien analizamos la renuncia de Lucy Molinar como ministra de Educación y los señalamientos en torno a la licitación para la adquisición de laptops para educadores y estudiantes.

También nos acompañó la primera dama de la República de Panamá, Maricel Cohen de Mulino, para promover el último Mega Bingo TV 2026 que se realizará el próximo jueves 20 de agosto, y entre los premios hay una casa, un auto y bonos de supermercado.