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Cuarto Poder: 13 de agosto de 2026

En Cuarto Poder analizamos lo ocurrido esta semana en sesiones de consejo municipal de varios distritos, donde hubo insultos y agresiones, y la renuncia de la ministra de Educación, Lucy Molinar.

Nos acompañó el administrador de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla, quien habló sobre el Premio Nacional al Pescador y Acuicultor, que se estará entregando la próxima semana.

Ricardo Miranda, dirigente de los Pueblos Originarios, habló sobre el proceso iniciado para la conformación de un nuevo partido político.