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Cuarto Poder: 12 de agosto de 2026

En Cuarto Poder analizamos el proyecto de modificaciones al Régimen Orgánico del Reglamento Interno (RORI) de la Asamblea Nacional, aprobado ayer en tercer debate por el Pleno.

Nos acompañó Ángela Laguna, rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), para hablar sobre los 45 años de esa casa de estudios superiores.

La escritora Jennyfer Váquez presentó su libro “Bienvenido, tienes un adolescente”, donde comparte algunas recomendaciones para ayudar a los padres a entender esta etapa de los hijos.