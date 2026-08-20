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Cuarto Poder: 20 de agosto de 2026

En Cuarto Poder conversamos sobre la elección del nuevo rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), el profesor Absel Navarro. También abordamos sobre la iniciativa para el cobro del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) en transacciones digitales de compra y venta de productos o servicios que se hagan desde Panamá.

Nos acompañó el representante del corregimiento José Domingo Espinar, Guillermo García, para hablar sobre la situación de seguridad en el distrito de San Miguelito y la implementación de medidas de restricción de movilidad.