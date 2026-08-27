Paulette Thomas renuncia a Vamos: cuestiona proceso disciplinario y anuncia que seguirá como independiente

La diputada Paulette Thomas anunció este jueves su renuncia a la coalición Vamos en la Asamblea Nacional, luego de cuestionar el proceso disciplinario que se inició en su contra y señalar que no recibió comunicación por parte del Comité de Ética ni de la junta directiva de la agrupación.

Thomas explicó que tomó la decisión después de “mucho reflexionar” y sostuvo que uno de los principales motivos está relacionado con el cumplimiento de los plazos establecidos en el Código de Ética de la coalición Vamos.

Contenido de interés: Comité de Ética de Vamos decidirá el futuro de Paulette Thomas en la coalición

¿Por qué Paulette Thomas renunció a Vamos?

La diputada @thomas_paulette anuncia su renuncia a la coalición @vamosporpanama: “hoy después de mucho reflexionar he decidido presentar mi renuncia a la coalición Vamos, el motivo principal es que el Código de Ética, el artículo 9, de la coalición indica que debe haber un plazo… pic.twitter.com/0oQFwz5Aki — Telemetro Reporta (@TReporta) August 27, 2026

Según explicó la diputada, el artículo 9 del Código de Ética de Vamos establece un período de 15 días hábiles para la investigación preliminar. Thomas aseguró que fue suspendida hace más de 15 días y que, hasta el momento de anunciar su renuncia, no había recibido comunicación del Comité de Ética ni de la junta directiva de la coalición.

“Esto denota una total ausencia de interés en el caso”, manifestó la diputada. La parlamentaria cuestionó de esta manera el manejo del proceso y decidió poner fin a su pertenencia a la coalición.

Thomas dice que continuará como diputada independiente

Tras su salida de Vamos, Thomas indicó que continuará trabajando de manera independiente y que no se incorporará a ninguna otra bancada dentro de la Asamblea Nacional. La diputada también rechazó que existan negociaciones basadas en beneficios personales a cambio de sus votos.

La diputada @thomas_paulette dio a conocer este jueves sobre su renuncia a la Coalición @vamosporpanama.



Thomas había sido suspendida de la bancada Vamos a finales de julio, por instrucción del líder de la coalición, Juan Diego Vásquez, por haber apoyado la postulación de la… pic.twitter.com/9IMP2E46nU — Telemetro Reporta (@TReporta) August 27, 2026

“Mentir y faltar a la palabra son pecados capitales”, expresó Thomas, al defender su posición y asegurar que continuará trabajando con “verticalidad”. “Mentir y faltar a la palabra son pecados capitales”, expresó Thomas, al defender su posición y asegurar que continuará trabajando con “verticalidad”.

“La palabra en este tiempo empieza a valer”

Thomas también se refirió a las decisiones que ha tomado dentro de la Asamblea Nacional y sostuvo que los acuerdos alcanzados han sido producto del diálogo y de conversaciones orientadas, según dijo, al beneficio de la ciudadanía.

Explicó que evaluó propuestas y aceptó determinados apoyos luego de dialogar sobre ellas.

La diputada insistió en que no existen prebendas personales ni favoritismos a cambio de sus votos y afirmó que la palabra y los acuerdos deben tener valor en la política. Con su anuncio, Paulette Thomas deja formalmente la coalición Vamos y mantiene su posición como diputada independiente.