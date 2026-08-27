Policía Nacional sanciona a conductor por luces de escolta: esto dice el Decreto 640

La Policía Nacional sancionó a un conductor que mantenía instaladas luces de escolta, debido al incumplimiento de las normas que regulan el uso de señales luminosas especiales en Panamá.

La medida fue aplicada conforme al Decreto Ejecutivo N.° 640, que establece disposiciones relacionadas con el tránsito y el uso de señales especiales en los vehículos.

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De acuerdo con la Policía Nacional, el uso de este tipo de luces está sujeto a normas específicas, por lo que los conductores deben cumplir con los requisitos establecidos para evitar sanciones.

Policía Nacional: ¿Por qué pueden sancionar por usar luces de escolta?

La @policiadepanama sancionó a un conductor que mantenía luces de escolta.

La medida se aplicó conforme al Decreto 640 y las normas establecidas para el uso de señales luminosas especiales. pic.twitter.com/NjEFRxblhL — Telemetro Reporta (@TReporta) August 27, 2026

Las señales luminosas especiales no pueden ser utilizadas libremente por cualquier conductor. Su utilización está regulada por las disposiciones de tránsito y está vinculada a vehículos que cumplen determinadas funciones o condiciones autorizadas.

La Policía Nacional recordó que continuará realizando operativos de fiscalización para verificar el cumplimiento de las normas de tránsito y el uso adecuado de los dispositivos especiales.

En este caso, el conductor fue sancionado luego de que las unidades detectaran que mantenía luces de escolta, de acuerdo con la información suministrada por la institución.