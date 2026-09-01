MINSA advierte que podría suspender servicios de salud en zonas inseguras por ataques y vandalismo

El Ministerio de Salud (MINSA) advirtió que podría suspender los servicios de salud en sectores considerados inseguros si continúan las agresiones contra el personal sanitario y los actos de vandalismo en sus instalaciones.
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Boyd manifestó su preocupación por la seguridad de los trabajadores y señaló que no está dispuesto a exponer la vida del personal médico y administrativo que presta servicios en estas instalaciones.
Ministro del MINSA pide proteger los centros de salud
Ante los hechos registrados, el titular del MINSA hizo un llamado a la población para que contribuya a proteger los centros de salud ubicados en sus comunidades.
“La población tiene que encargarse de proteger sus centros de salud”. El ministro sostuvo que médicos, enfermeras, camilleros y otros trabajadores no pueden ser expuestos a situaciones que representen un riesgo para su integridad.
¿Podrían suspenderse los servicios?
La advertencia del ministro establece que, si continúan las agresiones y actos vandálicos en sectores donde no existan condiciones adecuadas de seguridad, el MINSA podría suspender la atención de salud en esas áreas.
La medida, según explicó Boyd, estaría relacionada con la necesidad de garantizar la seguridad del personal que diariamente acude a los centros de salud para brindar atención a la población.
El MINSA reiteró así el llamado a detener cualquier acto de violencia, agresión o vandalismo contra sus instalaciones y trabajadores.