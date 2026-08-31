La revista Forbes Centroamérica publicó la lista de los 10 deportistas centroamericanos con mayores ingresos en sus respectivos clubes de fútbol, béisbol y tenis. En el grupo figuran atletas panameños destacados en Estados Unidos, Europa y México.
Panamá Deportes - 31 de agosto de 2026 - 11:40
Forbes destaca a panameños entre los deportistas centroamericanos mejor pagados
La revista Forbes Centroamérica difundió el listado de los deportistas mejor pagados de la región. En la nómina destacan atletas panameños.
Panameños entre los mejor pagados
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Michael Amir Murillo: 30 años. Jugador del Besiktas de la Superliga de Turquía. Ingresos anuales estimados: entre 3 y 3.5 millones de dólares.
- Adalberto 'Coco' Carrasquilla: 27 años. Centrocampista de Pumas de la UNAM (México). Ingresos anuales estimados: 1.4 millones de dólares.
- Edmundo Sosa: 30 años. Jugador de los Phillies de Filadelfia (MLB). Contrato firmado para la temporada 2026 por 4.4 millones de dólares. Ingresos anuales estimados: entre 3 y 3.5 millones de dólares.
- José Caballero: 30 años. Jugador de los New York Yankees (MLB). Contrato anual estimado: 2 millones de dólares.
Otros deportistas destacados de la región
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Mauricio André Dubón (Honduras): Jugador de los Bravos de Atlanta (MLB).
Keylor Navas (Costa Rica): Guardameta de Pumas de la UNAM (México).
Jonathan Loáisiga (Nicaragua): Lanzador de los Arizona Diamondbacks (MLB).
Manfred Ugalde (Costa Rica): Delantero del FC Spartak de Moscú.
Marcelo Arévalo (El Salvador): Tenista profesional.
Alonso Martínez (Costa Rica): Delantero del New York City FC (MLS).
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