Panamá Deportes -  31 de agosto de 2026 - 11:40

Forbes destaca a panameños entre los deportistas centroamericanos mejor pagados

La revista Forbes Centroamérica difundió el listado de los deportistas mejor pagados de la región. En la nómina destacan atletas panameños.

Forbes destaca a panameños entre los deportistas centroamericanos mejor pagados.

Forbes destaca a panameños entre los deportistas centroamericanos mejor pagados.

@Besiktas
Ana Canto
Por Ana Canto

La revista Forbes Centroamérica publicó la lista de los 10 deportistas centroamericanos con mayores ingresos en sus respectivos clubes de fútbol, béisbol y tenis. En el grupo figuran atletas panameños destacados en Estados Unidos, Europa y México.

Panameños entre los mejor pagados

  • Michael Amir Murillo: 30 años. Jugador del Besiktas de la Superliga de Turquía. Ingresos anuales estimados: entre 3 y 3.5 millones de dólares.

  • Adalberto 'Coco' Carrasquilla: 27 años. Centrocampista de Pumas de la UNAM (México). Ingresos anuales estimados: 1.4 millones de dólares.
  • Edmundo Sosa: 30 años. Jugador de los Phillies de Filadelfia (MLB). Contrato firmado para la temporada 2026 por 4.4 millones de dólares. Ingresos anuales estimados: entre 3 y 3.5 millones de dólares.
  • José Caballero: 30 años. Jugador de los New York Yankees (MLB). Contrato anual estimado: 2 millones de dólares.

Otros deportistas destacados de la región

  • Mauricio André Dubón (Honduras): Jugador de los Bravos de Atlanta (MLB).

  • Keylor Navas (Costa Rica): Guardameta de Pumas de la UNAM (México).

  • Jonathan Loáisiga (Nicaragua): Lanzador de los Arizona Diamondbacks (MLB).

  • Manfred Ugalde (Costa Rica): Delantero del FC Spartak de Moscú.

  • Marcelo Arévalo (El Salvador): Tenista profesional.

  • Alonso Martínez (Costa Rica): Delantero del New York City FC (MLS).

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