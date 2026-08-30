LPF Deportes -  30 de agosto de 2026 - 18:14

VIDEO | EN VIVO: Sporting San Miguelito y Herrera FC por la jornada 6 de la LPF

Sigue en vivo el partido entre el Sporting San Miguelito y Herrera FC desde el COS Sport Plaza, por la jornada 6 de la LPF.

Sporting San Miguelito y Herrera FC  -  jornada 6 de la LPF.
Sporting San Miguelito y Herrera FC  -  jornada 6 de la LPF.
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Sigue en vivo el partido entre el Sporting San Miguelito y Herrera FC. desde el COS Sport Plaza, a partir de las 6:00 p. m., a través de la señal de RPC TV.

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