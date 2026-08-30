Migración inadmite pasajero en el Aeropuerto de Tocumen por vínculos con "La Línea"

Un pasajero que se encontraba en tránsito por el Aeropuerto Internacional de Tocumen fue inadmitido por unidades del Servicio Nacional de Migración, tras ser identificado por información relacionada con múltiples delitos y presuntos vínculos con la banda transnacional “La Línea”.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades migratorias, el pasajero fue posteriormente devuelto a su lugar de origen.

Pasajero fue inadmitido durante tránsito por Tocumen

La acción fue realizada por unidades del Sistema Nacional de Migración durante los controles efectuados a pasajeros en tránsito por el principal aeropuerto internacional de Panamá.

Un pasajero en tránsito por @tocumenaero fue inadmitido por unidades de @migracionpanama por múltiples delitos y vínculos con la banda transnacional “La Línea”, y fue devuelto a su lugar de origen. pic.twitter.com/kWfV9xgDuv — Telemetro Reporta (@TReporta) August 30, 2026

Las autoridades determinaron la inadmisión del viajero y procedieron con su retorno. Hasta el momento, no se han divulgado públicamente mayores detalles sobre la identidad o nacionalidad del pasajero.

Refuerzan controles migratorios en Tocumen

El Aeropuerto Internacional de Tocumen es uno de los principales puntos de conexión aérea de América Latina, por lo que las autoridades mantienen controles migratorios sobre pasajeros que ingresan o transitan por el país.

En este caso, la inadmisión estuvo relacionada con información que, según las autoridades, vinculaba al pasajero con múltiples delitos y la estructura transnacional conocida como “La Línea”.