Panamá Nacionales -  30 de agosto de 2026 - 08:34

Becas IFARHU: este lunes es el último día para entregar documentos antes de la suspensión

Los beneficiarios del IFARHU que necesiten presentar documentación relacionada con créditos educativos deberán hacerlo antes del cierre temporal del proceso.

Becas IFARHU

Becas IFARHU

IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó a sus usuarios que la recepción de documentos relacionados con créditos educativos estará disponible hasta este lunes 31 de agosto de 2026.

De acuerdo con la institución, el proceso será suspendido temporalmente a partir del 1 de septiembre y se retomará el lunes 16 de noviembre de 2026.

Contenido de interés: IFARHU entrega tarjetas PASE-U y pago de becas en La Chorrera y Coronado

IFARHU suspenderá temporalmente la recepción de documentos

A partir del 1 de septiembre, la institución suspenderá temporalmente la recepción de documentos para estos trámites. El proceso permanecerá suspendido hasta su reanudación programada para el 16 de noviembre de 2026.

Por esta razón, los usuarios que necesiten completar gestiones relacionadas con sus créditos educativos deben tomar en cuenta el calendario anunciado por la entidad.

Usuarios deben estar atentos a los canales oficiales

El IFARHU recomendó a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales ante cualquier actualización relacionada con el proceso.

En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU: calendario de entrega de tarjetas del PASE-U del 31 de agosto al 5 de septiembre

IFARHU entrega tarjetas PASE-U y pago de becas en La Chorrera y Coronado

IFARHU anuncia fecha límite para entregar documentos de créditos educativos

Recomendadas

Más Noticias