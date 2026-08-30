Becas IFARHU: este lunes es el último día para entregar documentos antes de la suspensión

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó a sus usuarios que la recepción de documentos relacionados con créditos educativos estará disponible hasta este lunes 31 de agosto de 2026.

De acuerdo con la institución, el proceso será suspendido temporalmente a partir del 1 de septiembre y se retomará el lunes 16 de noviembre de 2026.

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IFARHU suspenderá temporalmente la recepción de documentos

A partir del 1 de septiembre, la institución suspenderá temporalmente la recepción de documentos para estos trámites. El proceso permanecerá suspendido hasta su reanudación programada para el 16 de noviembre de 2026.

Informamos a nuestros usuarios que la recepción de documentos para créditos educativos cerrará el 31 de agosto de 2026 y se retomará el 16 de noviembre de 2026.



¡Tome sus previsiones! pic.twitter.com/Z8Ua5RyGB0 — IFARHU (@IFARHU) August 28, 2026

Por esta razón, los usuarios que necesiten completar gestiones relacionadas con sus créditos educativos deben tomar en cuenta el calendario anunciado por la entidad.

Usuarios deben estar atentos a los canales oficiales

El IFARHU recomendó a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales ante cualquier actualización relacionada con el proceso.