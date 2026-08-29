PANAMÁ Nacionales -  29 de agosto de 2026 - 17:08

IDAAN reforzará la red de agua potable en Hato Pintado con nuevas tuberías

El IDAAN informó que se colocaron 150 metros de tuberías de PVC de 6 pulgadas en Fernández de Córdoba.

IDAAN reforzará la red de agua potable en Hato Pintado.

IDAAN reforzará la red de agua potable en Hato Pintado.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que trabaja para fortalecer la red de distribución y mejorar la presión y el suministro de agua potable en el sector de Hato Pintado, corregimiento de Pueblo Nuevo.

Como parte de este plan, la institución lleva a cabo una guía de intervenciones técnicas:

  • Instalación de tuberías: Colocación de 150 metros de tuberías de PVC de 6 pulgadas en la calle 78A Oeste y su posterior interconexión con el sistema de la avenida Fernández de Córdoba.
  • Estudios técnicos previos: Ejecución de mediciones de presión y caudal durante varias semanas, cuyos datos se procesaron en un software de análisis hidráulico para sustentar los trabajos.
  • Refuerzo en puntos estratégicos: Instalación de 150 metros de tuberías de 10 pulgadas desde la avenida José Agustín Arango hasta la avenida 12 de Octubre, a la altura del PH 300, para incrementar el caudal hacia Hato Pintado.
  • Sectorización y reemplazo de válvulas: Montaje simultáneo de dos válvulas de 8 pulgadas en la avenida 12 de Octubre (a la altura de KFC) y en la calle George Westerman con calle 78 ½ Oeste. Asimismo, se colocó una válvula de 8 pulgadas en la avenida Fernández de Córdoba (Plaza Ágora) y otra de 10 pulgadas en la Vía España para renovar la red.

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