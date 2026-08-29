IDAAN reforzará la red de agua potable en Hato Pintado con nuevas tuberías

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que trabaja para fortalecer la red de distribución y mejorar la presión y el suministro de agua potable en el sector de Hato Pintado, corregimiento de Pueblo Nuevo.
- Instalación de tuberías: Colocación de 150 metros de tuberías de PVC de 6 pulgadas en la calle 78A Oeste y su posterior interconexión con el sistema de la avenida Fernández de Córdoba.
- Estudios técnicos previos: Ejecución de mediciones de presión y caudal durante varias semanas, cuyos datos se procesaron en un software de análisis hidráulico para sustentar los trabajos.
- Refuerzo en puntos estratégicos: Instalación de 150 metros de tuberías de 10 pulgadas desde la avenida José Agustín Arango hasta la avenida 12 de Octubre, a la altura del PH 300, para incrementar el caudal hacia Hato Pintado.
- Sectorización y reemplazo de válvulas: Montaje simultáneo de dos válvulas de 8 pulgadas en la avenida 12 de Octubre (a la altura de KFC) y en la calle George Westerman con calle 78 ½ Oeste. Asimismo, se colocó una válvula de 8 pulgadas en la avenida Fernández de Córdoba (Plaza Ágora) y otra de 10 pulgadas en la Vía España para renovar la red.