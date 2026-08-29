Panamá Nacionales -  29 de agosto de 2026 - 13:10

Operación Secuela: 16 personas quedan en detención provisional por pandillerismo agravado

A los aprehendidos en la Operación Secuela se le atribuyen diversos delitos, como homicidios, tráfico de drogas y robos armados.

﻿Policía Nacional ejecutó más de 30 diligencias de allanamiento.

﻿Policía Nacional ejecutó más de 30 diligencias de allanamiento.

@policiadepanama/imagen ilustrativa
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público informó que 16 personas fueron imputadas por el delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de pandillerismo agravado, entre las cuales figura un presunto cabecilla a quien también se le formularon cargos por blanqueo de capitales, tras ser aprehendidas durante la Operación Secuela.

Durante las audiencias de garantías, la fiscalía logró la legalización de los arrestos y la formalización de la imputación de cargos. Asimismo, el tribunal de la causa ordenó la medida cautelar de detención provisional para todos los imputados, al considerar acreditada su vinculación y la existencia de cuatro riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y la amenaza para la comunidad.

Los procesados están vinculados a una investigación iniciada en 2025 para desarticular una estructura criminal que operaba en la calle 14 y áreas aledañas del corregimiento de Río Abajo. A esta agrupación se le atribuyen diversos delitos, como homicidios, tráfico de drogas y robos armados.

En la Operación Secuela, la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) de la Policía Nacional, ejecutaron más de 30 diligencias de allanamiento.

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