PANAMÁ Nacionales -  29 de agosto de 2026 - 11:45

IFARHU: calendario de entrega de tarjetas del PASE-U del 31 de agosto al 5 de septiembre

El IFARHU continuará, del lunes 31 de agosto al sábado 5 de septiembre de 2026, con la entrega de la tarjeta PASE-U en la provincia de Panamá Oeste.

Calendario de entrega de tarjetas del PASE-U.

Calendario de entrega de tarjetas del PASE-U.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continuará, del lunes 31 de agosto al sábado 5 de septiembre de 2026, con la distribución de la nueva tarjeta de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del programa PASE-U en la provincia de Panamá Oeste.

La entrega del documento cobrable se realizará según el siguiente cronograma:

  • La Chorrera y Capira: distribución de 38,245 tarjetas para beneficiar a 55,690 estudiantes.

  • Chame y San Carlos (incluido el sector de Coronado): Entrega de 6,455 tarjetas destinadas a 9,271 estudiantes.

Centros de entrega de la tarjeta PASE-U

  • La Chorrera: Barrio Colón, Barrio Balboa, Guadalupe, Playa Leona, Puerto Caimito y El Coco.
  • Agencia Regional de Coronado: Chame y San Carlos.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta

  • Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.

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