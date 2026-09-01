"No somos el terror": jubilados responden a quienes piden a Mulino vetar la Ley 226

Los jubilados y pensionados la Ley 226, que amplía algunos de los descuentos y beneficios dirigidos a los adultos mayores en Panamá, y pidieron al presidente de la República, José Raúl Mulino , analizar la iniciativa y proceder con su sanción.

El pronunciamiento se produce luego de que sectores empresariales, entre ellos la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), solicitaran al mandatario vetar la iniciativa.

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Guillermo Cortés, del Movimiento Mundo de Jubilados, cuestionó estos planteamientos y aseguró que los adultos mayores también representan un aporte importante para la economía nacional.

“Los jubilados no somos el terror; somos un apoyo para el sector comercial”. “Los jubilados no somos el terror; somos un apoyo para el sector comercial”.

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Cortés pidió al presidente no tomar una decisión favoreciendo exclusivamente a un sector y sostuvo que los jubilados esperan que se revise el contenido de la propuesta y se determine que cumple con las formalidades correspondientes.

¿Qué beneficios contempla la Ley 226?

Uno de los principales cambios señalados por los jubilados está relacionado con el aumento de determinados porcentajes de descuento.

De acuerdo con Cortés, los beneficios que anteriormente contemplaban descuentos de 15 % pasarían a 20 %, mientras que aquellos establecidos en 20 % aumentarían a 25 %.

“Los jubilados no somos el terror; somos un apoyo para el sector comercial. Ahora, la @CCIYAP ha salido a pedirle al presidente @JoseRaulMulino que vete la iniciativa, y también se han pronunciado los hoteleros. Mire, es triste llegar a viejo en este país y tener que ver tanta… pic.twitter.com/UtSWB0IWdf — ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) September 1, 2026

Entre los cambios mencionados se encuentran:

Agua potable: el descuento pasaría del 25% al 30% . Además, el límite de facturación señalado aumentaría de B/.30 a B/.50 .

el descuento pasaría del 25% al . Además, el límite de facturación señalado aumentaría de . Pañales para adultos: La iniciativa también incorpora los pañales para adultos , con un descuento del 30 % .

La iniciativa también incorpora los , con un descuento del . Energía eléctrica: se ampliaría el consumo beneficiado de 600 a 700 kilovatios .

se ampliaría el consumo beneficiado de 600 a . Internet: se contempla un descuento de 30% , con un límite de facturación de B/.50.

se contempla un descuento de , con un límite de facturación de B/.50. Servicios médicos y técnicos: Según lo explicado por el representante de los jubilados, los porcentajes correspondientes a determinados servicios técnicos, servicios médicos y otros rubros también serían modificados.

Jubilados rechazan argumentos sobre aumento de precios

Cortés también cuestionó el argumento de que los nuevos descuentos podrían generar un aumento de precios para los consumidores.

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El representante del Movimiento Mundo de Jubilados sostuvo que trasladar o aumentar los precios alegando que el beneficio representa un incremento del 5 % respecto al descuento anterior no tiene fundamento, desde la perspectiva de los jubilados.

“No podemos seguir permitiendo este tipo de discriminación hacia los adultos mayores”. Los jubilados aseguraron que continuarán defendiendo la iniciativa y otros proyectos relacionados con los derechos y beneficios de los adultos mayores.

¿Qué pide el Movimiento Mundo de Jubilados?

El grupo solicitó al presidente José Raúl Mulino que evalúe la Ley 226 sin tomar partido entre los sectores que han expresado posiciones encontradas.

Cortés insistió en que los adultos mayores esperan que la iniciativa sea revisada y, si cumple con las formalidades correspondientes, sea sancionada.

“Lo que queremos es que analice el proyecto, compruebe que cumple con todas las formalidades y lo sancione”. “Lo que queremos es que analice el proyecto, compruebe que cumple con todas las formalidades y lo sancione”.

El debate sobre la Ley 226 continúa entre organizaciones de jubilados y sectores empresariales, mientras se espera la decisión del Ejecutivo sobre el futuro de la iniciativa.