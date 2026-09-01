CSS paga este viernes 4 de septiembre a jubilados y pensionados: ¿quiénes cobran?

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán este viernes 4 de septiembre de 2026 el pago correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo con el calendario oficial de la institución. La fecha aplica para los beneficiarios que reciben sus pagos mediante ACH y cheque.

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¿Cuándo pagan a los jubilados y pensionados de la CSS?

Según el calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2026, la CSS estableció las siguientes fechas:

Telemetro

Modalidad - Fecha de pago

ACH - Cheque

Viernes 4 de septiembre

Cheque - ACH

Viernes 18 de septiembre

Lunes 21 de septiembre

¿Quiénes cobran este viernes?

Este viernes 4 de septiembre corresponde el pago tanto a los jubilados y pensionados que reciben sus fondos mediante ACH como a quienes cobran mediante cheque, según el calendario establecido por la CSS.

Los beneficiarios que reciben sus pagos mediante cheque deberán tomar en cuenta las fechas y horarios establecidos por la institución para los centros de pago.

La CSS mantiene disponible el calendario oficial para que los jubilados y pensionados puedan consultar las fechas correspondientes a sus pagos.