¡AHORA! Incendio en plaza comercial de David: vía permanece cerrada y bomberos trabajan en el lugar

Un incendio se registró durante la mañana de este martes 1 de septiembre en una plaza de locales comerciales ubicada en la calle 4.ª de David , en la provincia de Chiriquí. Personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá realiza labores de extinción en el lugar.

Por el momento se desconoce el origen y el punto inicial del siniestro, debido a que el fuego se concentra entre dos comercios.

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La falta de presión de agua en los hidrantes ha dificultado las labores de los bomberos; sin embargo, tres camiones cisterna de apoyo llegaron al sitio para abastecer la operación.

Entretanto, propietarios y colaboradores de los establecimientos intentan evacuar parte de la mercancía.

La vía se mantiene totalmente cerrada al tráfico, por lo que se exhorta a los conductores a utilizar rutas alternas.