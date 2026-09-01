¡AHORA! Incendio en plaza comercial de David: vía permanece cerrada y bomberos trabajan en el lugar

Un incendio se registró durante la mañana de este martes 1 de septiembre en una plaza de locales comerciales ubicada en la calle 4.ª de David, en la provincia de Chiriquí. Personal del Cuerpo de Bomberos de Panamá realiza labores de extinción en el lugar.
La falta de presión de agua en los hidrantes ha dificultado las labores de los bomberos; sin embargo, tres camiones cisterna de apoyo llegaron al sitio para abastecer la operación.
Entretanto, propietarios y colaboradores de los establecimientos intentan evacuar parte de la mercancía.
La vía se mantiene totalmente cerrada al tráfico, por lo que se exhorta a los conductores a utilizar rutas alternas.