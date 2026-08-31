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Cuarto Poder: 31 de agosto de 2026

En Cuarto Poder analizamos la decisión tomada por la Coalición Vamos de iniciar el proceso para conformarse en un partido político.

Nos acompañó Javier Lombardo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia de Escuelas Particulares de Panamá, con quien conversamos sobre los recientes cambios en el Ministerio de Educación (Meduca) y propuestas de reforma educativa.

La escritora Annette Granat conversó sobre la reedición del libro “Nuestras cenizas”, cuya autora es su madre Marianne Granat (q.e.p.d.), sobreviviente del holocausto.