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Cuarto Poder: 28 de agosto de 2026

En Cuarto Poder abordamos la iniciativa para reformar el Código Penal para castigar el uso de la inteligencia artificial para cometer delitos contra la honra y su posible impacto en materia de libertad de expresión.

Junto al analista Danilo Toro conversamos sobre la situación de la Coalición Vamos, en un momento en el que hay conversaciones para evaluar la posibilidad de convertirse en un partido político, mientras pierde algunos miembros, como la diputada Paulette Thomas quien este jueves anunció su renuncia.