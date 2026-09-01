Leonardo Bernal asciende a Cardinals y está cerca de debutar en MLB

El receptor panameño Leonardo Bernal fue ascendido por los Cardinals de San Luis al equipo de las Grandes Ligas, en un paso importante dentro de la carrera del joven pelotero.
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Leonardo Bernal recibe el llamado a las Grandes Ligas
El ascenso representa una nueva oportunidad para el receptor panameño, quien viene de destacar en las ligas menores dentro de la organización de los Cardinals.
Durante la temporada 2026 con Memphis, Bernal registró promedio ofensivo de .278, conectó 16 cuadrangulares e impulsó 77 carreras, de acuerdo con sus estadísticas en MiLB.
Su desempeño le permitió mantenerse entre los jóvenes talentos de la organización y recibir ahora la oportunidad de integrarse al equipo de Grandes Ligas.
¿Cuándo será oficialmente un nuevo panameño en MLB?
Aunque el llamado al equipo grande representa un momento histórico para el pelotero, el reconocimiento como jugador que ha llegado oficialmente a las Grandes Ligas depende de que participe en un partido oficial.
Por ello, el ascenso de Leonardo Bernal genera expectativa entre los aficionados panameños, que esperan verlo tomar acción con los Cardinals de San Luis.
Bernal vestirá el número 13 y buscará aprovechar la oportunidad para convertirse en una nueva figura panameña en el mejor béisbol del mundo.