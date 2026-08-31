Lamine Yamal rompe otro récord: llega a 50 goles y supera a Haaland y Mbappé

Lamine Yamal volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol. El delantero del FC Barcelona alcanzó los 50 goles como profesional y se convirtió en el jugador más joven en alcanzar esta cifra entre los futbolistas de las cinco grandes ligas de Europa desde la temporada 2014-15.

El atacante azulgrana consiguió el histórico tanto ante el Rayo Vallecano, en un partido de LaLiga, con apenas 19 años. Según datos citados por medios especializados, Yamal superó en precocidad a figuras como Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Contenido de interés: Messi dice adiós a Argentina: sus números, títulos y Mundiales con la Albiceleste

Un nuevo récord para Lamine Yamal

El joven delantero continúa acumulando marcas de precocidad desde su llegada al primer equipo del Barcelona. Yamal ya había establecido varios récords como goleador más joven en distintas competiciones y también había superado a Mbappé como el jugador con más goles en las cinco grandes ligas europeas antes de cumplir 19 años.

Lamine Yamal becomes the youngest player in the history of Europe’s top five leagues to reach 50 goals, surpassing Haaland and Mbappé. pic.twitter.com/NfRLVsOwR5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 31, 2026

Ahora suma otro registro histórico al alcanzar los 50 goles con el conjunto catalán. El récord llega después de una temporada en la que Yamal ha seguido aumentando su protagonismo ofensivo. Antes de conseguir el tanto número 50, acumulaba 49 goles y 54 asistencias con el Barcelona.

Yamal sigue superando a las grandes figuras

La precocidad del español lo ha colocado en comparaciones constantes con algunas de las principales estrellas del fútbol mundial.

Mbappé y Haaland también establecieron importantes récords goleadores a edades muy tempranas, especialmente en la Champions League. La UEFA, por ejemplo, registra a Haaland como el jugador que más rápidamente llegó a 50 goles en esa competición.

Sin embargo, el nuevo registro de Yamal corresponde a su llegada a 50 goles en el fútbol de clubes, una marca que vuelve a demostrar la excepcional precocidad del atacante del Barcelona.