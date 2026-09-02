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Cuarto Poder: 2 de septiembre de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó Enma Pinzón de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (Fenaeccd), quien denuncia que el proyecto de presupuesto de la Caja de Seguro Social (CSS) puede ser violatoria de la ley al recordar la asignación de fondos para productos medicinales y farmacéuticos.

Conversamos con Francisco Ruiz Miranda, experto en industria marítima internacional, sobre el conflicto en Medio Oriente.