Arcángel regresa a Panamá con "La Octava Maravilla", su esperada gira internacional

Arcángel, considerado una de las leyendas del reguetón, regresa a los escenarios con su gira internacional “La 8va Maravilla World Tour” , con la que celebra 20 años de trayectoria musical.

Contenido de Interés: Pablo Alborán se presentará en Panamá: fecha y detalles de su esperado concierto

El concierto se llevará a cabo el próximo jueves 24 de septiembre del 2026, en el Centro de Convenciones Amador. Además, el show incluirá canciones épicas, desde sus inicios hasta las más recientes.

View this post on Instagram

Conoce la lista de precios de ''La 8va Maravilla World Tour''

Austin B/.197.00

La Maravilla B/. 149.00

La Jumpa B/. 108.00

Arca B/. 65.00

Los boletos se están agotando. ¡No te quedes sin el tuyo! Cómpralo en eTicketpa y alístate con tu grupo de amigos para vivir una noche de músicas del recuerdo.