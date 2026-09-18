Pablo Alborán se presentará en Panamá: fecha y detalles de su esperado concierto

Pablo Alborán en Panamá Mundonvivo

Por Orlanys Castellano El Famoso cantante español Pablo Alborán se presentará en Panamá este 1 de octubre del 2026. El concierto se llevará a cabo en el Teatro Anayansi, Atlapa.

El interprete se dio a conocer en 2010 por su popular tema ''Solamente Tú'', el cual alcanzo el primer puesto en España.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

Contenido de Interés: Salsa Fest: Maelo Ruiz y otros grandes artistas llegan a Panamá Conoce la lista de precios del concierto de Pablo Alborán Super Fan: B/. 140.00

Diamante B/. 100.00

Platino B/. 70.00

Gold B/. 60.00 View this post on Instagram No te quedes sin tus boletos y cómpralos en Ticket House, para que disfrutes una noche emotiva de balada y pop moderno.