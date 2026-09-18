Pablo Alborán se presentará en Panamá: fecha y detalles de su esperado concierto

El Famoso cantante español Pablo Alborán se presentará en Panamá este 1 de octubre del 2026. El concierto se llevará a cabo en el Teatro Anayansi, Atlapa.
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Conoce la lista de precios del concierto de Pablo Alborán
- Super Fan: B/. 140.00
- Diamante B/. 100.00
- Platino B/. 70.00
- Gold B/. 60.00
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