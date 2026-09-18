Panamá Entretenimiento -  18 de septiembre de 2026 - 15:33

Pablo Alborán se presentará en Panamá: fecha y detalles de su esperado concierto

Prepárate para vivir una noche romántica junto al cantante español Pablo Alborán y sus grandes éxitos.

Pablo Alborán en Panamá

Pablo Alborán en Panamá

Mundonvivo
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Famoso cantante español Pablo Alborán se presentará en Panamá este 1 de octubre del 2026. El concierto se llevará a cabo en el Teatro Anayansi, Atlapa.

El interprete se dio a conocer en 2010 por su popular tema ''Solamente Tú'', el cual alcanzo el primer puesto en España.

En esta nota:
Seguir leyendo

Heat Latin Music Awards 2026: conoce cuándo se revelarán los artistas nominados

Arcángel regresa a Panamá con "La Octava Maravilla", su esperada gira internacional

Salsa Fest: Maelo Ruiz y otros grandes artistas llegan a Panamá

Recomendadas

Más Noticias