Minsa alerta sobre cáncer de mama en hombres: 64 casos registrados desde 2021

El cáncer de mama también puede afectar a los hombres. En Panamá, el Instituto Oncológico Nacional (ION) registró 64 casos de tumor maligno de mama en hombres entre 2021 y el primer trimestre de 2026, según cifras divulgadas por el Ministerio de Salud (Minsa).

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¿Cuáles son los síntomas del cáncer de mama en hombres?

Roberto García, cirujano oncólogo del ION, explicó que esta enfermedad es mucho más frecuente entre las mujeres, pero también se presentan casos en hombres y pueden tener una evolución más agresiva.

El especialista recomendó a los hombres conocer el aspecto normal de su pecho y prestar atención a cualquier cambio. Entre las señales de alerta mencionadas se encuentran:

Bulto o engrosamiento.

Cambios en la piel.

Dolor o sensibilidad.

Inflamación.

Salida de líquido por el pezón.

Ante cualquiera de estas alteraciones, la recomendación es acudir a un profesional de la salud para recibir una evaluación.

García indicó que actualmente no existe para los hombres un método de tamizaje establecido equivalente al utilizado en las mujeres, por lo que conocer el propio cuerpo y consultar oportunamente ante cualquier cambio resulta fundamental para favorecer una detección temprana.

Los hombres con antecedentes familiares directos de cáncer de mama o mutaciones genéticas como BRCA1 o BRCA2 deben conversar con su médico sobre la necesidad de mantener controles más estrechos.

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¿Cuántos casos de cáncer de mama en hombres se han registrado en Panamá?

Según las estadísticas del Instituto Oncológico Nacional, los 64 casos registrados entre 2021 y el primer trimestre de 2026 se distribuyen de la siguiente manera:

2021: 8 casos.

2022: 5 casos.

2023: 14 casos.

2024: 15 casos.

2025: 15 casos.

Primer trimestre de 2026: 7 casos.

El Minsa reiteró que los hombres no deben ignorar alteraciones en el pecho y deben buscar atención médica ante cualquier señal de alerta, debido a que una detección oportuna puede facilitar el diagnóstico y el tratamiento.