Minsa invierte más de B/.10 millones en obras de salud en Panamá Este

Minsa invierte más de B/.10 millones en obras de salud

Más de B/.10 millones serán destinados a proyectos de infraestructura y mejoramiento de los servicios de salud en el área este de Panamá, como parte de las obras que se ejecutan en comunidades de esta región. Los avances fueron presentados por el ministro de Salud (MINSA) , Fernando Boyd, durante la sesión extraordinaria del Gabinete Ampliado, desarrollada en Tortí, Chepo.

Entre los proyectos destacados están la construcción y mejoramiento del Centro de Salud de Ipetí Emberá y el Centro de Salud de Puerto Lara, obras que ampliarán la atención médica para miles de residentes.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: 428 jóvenes de Darién dan su primer paso laboral con Mi Primer Empleo Agro: así funciona el programa

Centro de Salud de Ipetí Emberá beneficiará a más de 10 mil personas

El proyecto del Centro de Salud de Ipetí Emberá cuenta con una inversión de B/.3,089,359.15 y beneficiará a más de 10 mil personas.

Según el cronograma presentado por el Minsa, la entrega de esta obra está prevista para el 31 de diciembre de 2026.

La infraestructura forma parte de las acciones destinadas a fortalecer la red de servicios médicos en el área este del país y ampliar el acceso de las comunidades a instalaciones de salud.

Centro de Salud de Puerto Lara atenderá a unas 2 mil personas

Otro de los proyectos destacados es el Centro de Salud de Puerto Lara, que representa una inversión de B/.4,214,154.16.

Esta obra beneficiará a aproximadamente 2 mil personas y su entrega está prevista para enero de 2028.

El Minsa indicó que ambas instalaciones forman parte de los proyectos que buscan mejorar la capacidad de respuesta de la red pública de salud en esta zona del país.

¿Qué otras instalaciones de salud serán mejoradas?

Durante la presentación también se informó sobre trabajos de mejoramiento en instalaciones de salud de:

Unión Santeña.

Altos de Pacora.

Loma de Naranjo.

Tortí.

Chinina.

Akua Yala.

Esmeralda.

Las Margaritas.

Sede de la Región de Salud.

Estos trabajos representan una inversión conjunta de B/.439,922.57.

El ministro Fernando Boyd destacó que las inversiones buscan fortalecer la infraestructura sanitaria y mejorar las condiciones en las que se brindan los servicios médicos a la población del área este de Panamá.