Juan Diego Vásquez lanza advertencia a Paulette Thomas tras su salida de Vamos: "En 2029..."

El exdiputado y líder de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, reaccionó a la renuncia de la diputada Paulette Thomas a la agrupación y lanzó una advertencia de cara a las próximas elecciones.

“En 2029 no escapará de la rendición de cuentas que le pedirá el pueblo”, expresó Vásquez al referirse a la salida de Thomas de la coalición. “En 2029 no escapará de la rendición de cuentas que le pedirá el pueblo”, expresó Vásquez al referirse a la salida de Thomas de la coalición.

La reacción se produce luego de que Thomas anunciara este jueves su renuncia a la Coalición Vamos, decisión que ocurre semanas después de su suspensión de la bancada.

Contenido relacionado: Paulette Thomas renuncia a Vamos: cuestiona proceso disciplinario y anuncia que seguirá como independiente

¿Por qué Paulette Thomas fue suspendida de Vamos?

Thomas fue suspendida de la bancada Vamos a finales de julio, por instrucción de Juan Diego Vásquez, después de que la diputada apoyara la postulación de Lilia Batista, de Realizando Metas (RM), para presidir la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional.

Tras su suspensión, Thomas cuestionó el manejo del proceso disciplinario y señaló que no había recibido comunicación por parte del Comité de Ética ni de la Junta Directiva de la Coalición Vamos.

“Yo fui suspendida hace más de 15 días, ya que esta fecha se cumplió la semana pasada y hasta el día de hoy no he recibido ningún tipo de comunicación por parte del Comité de Ética o de la Junta Directiva de la Coalición Vamos”, manifestó. “Yo fui suspendida hace más de 15 días, ya que esta fecha se cumplió la semana pasada y hasta el día de hoy no he recibido ningún tipo de comunicación por parte del Comité de Ética o de la Junta Directiva de la Coalición Vamos”, manifestó.

Según Thomas, esta situación representaba una “total ausencia de interés en el caso” y, a su juicio, también una falta de respeto hacia su persona.

Thomas anuncia su salida de la Coalición Vamos

La diputada @thomas_paulette dio a conocer este jueves sobre su renuncia a la Coalición @vamosporpanama.



Thomas había sido suspendida de la bancada Vamos a finales de julio, por instrucción del líder de la coalición, Juan Diego Vásquez, por haber apoyado la postulación de la… pic.twitter.com/9IMP2E46nU — Telemetro Reporta (@TReporta) August 27, 2026

La diputada confirmó su renuncia a Vamos después de reflexionar sobre su permanencia en la agrupación.

Thomas había cuestionado previamente que el Código de Ética de Vamos establece un plazo para la investigación preliminar y sostuvo que dicho período ya había transcurrido sin que recibiera una comunicación oficial sobre su caso.

Tras su salida, indicó que continuará ejerciendo como diputada independiente y que no se incorporará a otra bancada de la Asamblea Nacional.

El enfrentamiento entre ambos sectores de Vamos abre un nuevo capítulo dentro de la agrupación política, mientras sus integrantes mantienen posiciones distintas sobre las decisiones tomadas por Thomas dentro del Legislativo.