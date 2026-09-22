Gasolina 95, 91 y diésel: conozca dónde está más caro y dónde cuesta menos

Los conductores enfrentan un nuevo aumento en el precio de los combustibles en Panamá, con incrementos para la gasolina de 95 y 91 octanos y el diésel bajo en azufre. Las nuevas tarifas varían según la zona del país y estarán vigentes hasta las 5:59 a.m. del 2 de octubre de 2026.

Los nuevos precios máximos comenzaron a regir a las 6:00 a.m. del viernes, de acuerdo con la resolución de la Secretaría Nacional de Energía.

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La gasolina de 95 octanos registró un incremento de B/.0.105 por litro, mientras que la gasolina de 91 octanos aumentó B/.0.093 por litro. El mayor incremento de los tres combustibles corresponde al diésel bajo en azufre (ULS), que subió B/.0.130 por litro.

Gasolina y diésel: ¿Dónde cuesta menos?

Para Panamá y Colón, los precios máximos por litro quedaron establecidos de la siguiente manera:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.384 por litro.

B/.1.384 por litro. Gasolina de 91 octanos: B/.1.287 por litro.

B/.1.287 por litro. Diésel ULS: B/.1.530 por litro.

Esto significa que llenar un tanque de 40 litros, tomando como referencia estos precios máximos, costaría aproximadamente B/.55.36 con gasolina de 95, B/.51.48 con gasolina de 91 y B/.61.20 con diésel ULS.

Gasolina y diésel: ¿Dónde está más caro?

En Changuinola, los precios máximos establecidos son:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.434 por litro.

B/.1.434 por litro. Gasolina de 91 octanos: B/.1.337 por litro.

B/.1.337 por litro. Diésel ULS: B/.1.580 por litro.

Al comparar las dos zonas detalladas, el combustible en Changuinola cuesta B/.0.05 más por litro que en Panamá-Colón, tanto para las gasolinas de 95 y 91 octanos como para el diésel. La diferencia equivale a B/.2.00 adicionales al comprar 40 litros de cualquiera de los tres combustibles.

¿Hasta cuándo estarán vigentes estos precios?

Los precios máximos estarán vigentes hasta las 5:59 a.m. del 2 de octubre de 2026. Los conductores deben tener presente que las tarifas corresponden a precios máximos de venta establecidos para cada zona.