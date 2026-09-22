Presidente Mulino participa en la apertura del debate mundial en la ONU

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino , se encuentra este martes en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, donde participa en la apertura del debate general del 81.º período de sesiones de la Asamblea General.

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La participación del mandatario panameño se desarrolla durante la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, que reúne a jefes de Estado y de Gobierno para abordar distintos desafíos internacionales.

Presidente Mulino participa en Asamblea General de la ONU

El presidente de la República de Panamá, @JoseRaulMulino, se encuentra en la sede de la ONU, participando en la apertura de la Asamblea General. pic.twitter.com/xr6Rx3XcUl — Telemetro Reporta (@TReporta) September 22, 2026

El debate general comenzó este martes 22 de septiembre y se desarrollará durante los próximos días en el Salón de la Asamblea General, según el calendario oficial de Naciones Unidas.

Durante este encuentro, los líderes mundiales presentan las posiciones y prioridades de sus respectivos países frente a los principales asuntos de la agenda internacional.

El 81.º período de sesiones de la Asamblea General se desarrolla bajo el lema “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”.

Mulino se encuentra en Nueva York como parte de una agenda internacional en la que también ha participado en reuniones y encuentros con representantes del sector empresarial y organismos internacionales.