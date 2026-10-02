Carlos Ponce habla de su participación en la película ''Perla'' durante entrevista en Tu Mañana

El actor, cantante y artista puertorriqueño Carlos Ponce, quien recientemente también participó en MasterChef Celebrity, estuvo como invitado en Tu Mañana, donde habló sobre su participación en la nueva película ‘'Perla'’, que llegará próximamente a los cines de Panamá.
Carlos Ponce cuenta detalles de ‘'Perla'’
Durante la entrevista, el artista compartió detalles sobre esta producción, en la que también participa Suleyka Rivera, Miss Universo 2006 y actriz.
Ponce describió la película como una historia maravillosa, en la que el público podrá encontrar música, destacados actores y una historia global que combina diversión con situaciones relacionadas con la realidad que viven algunos artistas y el éxito de la música urbana.
¿Carlos Ponce se alejará de la música?
Durante la conversación también habló sobre los cambios que ha experimentado la industria musical y sobre cuál es actualmente su lugar dentro de este mundo.
El artista explicó que continúa abierto a diferentes proyectos y que puede participar en series, telenovelas o incluso escribir para otros artistas.
Aunque ha explorado distintas facetas en su carrera, Ponce dejó claro que su vínculo con la música continúa presente y que ese lado artístico sigue siendo parte de él.
‘'Perla'’ llega a Panamá
La película ‘'Perla'’ tiene previsto su estreno en Panamá el próximo jueves 8 de octubre de 2026, por lo que los seguidores de artista y del cine podrán conocer esta nueva propuesta en las salas del país.