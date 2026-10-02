Carlos Ponce habla de su participación en la película ''Perla'' durante entrevista en Tu Mañana

El actor, cantante y artista puertorriqueño Carlos Ponce, quien recientemente también participó en MasterChef Celebrity, estuvo como invitado en Tu Mañana, donde habló sobre su participación en la nueva película ‘'Perla'’ , que llegará próximamente a los cines de Panamá.

Carlos Ponce cuenta detalles de ‘'Perla'’

Durante la entrevista, el artista compartió detalles sobre esta producción, en la que también participa Suleyka Rivera, Miss Universo 2006 y actriz.

Ponce describió la película como una historia maravillosa, en la que el público podrá encontrar música, destacados actores y una historia global que combina diversión con situaciones relacionadas con la realidad que viven algunos artistas y el éxito de la música urbana.

Carlos Ponce cuenta detalles de la película ‘'Perla'’. Telemetro

¿Carlos Ponce se alejará de la música?

Durante la conversación también habló sobre los cambios que ha experimentado la industria musical y sobre cuál es actualmente su lugar dentro de este mundo.

El artista explicó que continúa abierto a diferentes proyectos y que puede participar en series, telenovelas o incluso escribir para otros artistas.

Aunque ha explorado distintas facetas en su carrera, Ponce dejó claro que su vínculo con la música continúa presente y que ese lado artístico sigue siendo parte de él.

‘'Perla'’ llega a Panamá

La película ‘'Perla'’ tiene previsto su estreno en Panamá el próximo jueves 8 de octubre de 2026, por lo que los seguidores de artista y del cine podrán conocer esta nueva propuesta en las salas del país.