Carlos Ponce y su esposa, la presentadora Karina Banda, estarán en Panamá para Talénpro

La grata visita de estas estrellas se anunció este 22 de julio en conferencia de prensa con la presencia de los finalistas de Talénpro, Ilka Ender y Érika Ender, así como también las diversas entidades que apoyan este gran proyecto colegial.

Además, nos visita Debi Nova y Milly Queza como la artista Telénpro invitada. Cabe mencionar que el reconocimiento Foro se le otorgará a Roberto "Manos de Piedra" Durán en el Teatro Anayansi de Atlapa.

Este año continúan participando los presentadores internacionales: Patricia Manterola e Ismael Cala, mientras que los locales serán Marcos Oses y Natalia González.

En conferencia se anunció que Talénpro logró beneficiar a más de 40,000 personas con sus proyectos sociales realizados durante la segunda fase del concurso.

Carlos Ponce y Karina Banda, personalidades de renombre

Cabe resaltar que Carlos Ponce apareció brevemente en la película Deuce Bigalow: European Gigolo. En 2006, Ponce prestó su voz a la polémica grabación de la versión en español del himno de Estados Unidos, The Star-Spangled Banner, titulado Nuestro Himno, junto a Wyclef Jean, Gloria Trevi y Olga Tañón. También aparece en la película Just My Luck, con Lindsay Lohan, Chris Pine y McFly.

En 2013, el actor vuelve a las pantallas chicas con la telenovela Santa diabla, en la cual es el antagonista principal, actuando junto a Gaby Espino, Aarón Díaz y su exnovia Ximena Duque.5 Además, interpretó el tema musical de la telenovela, junto a Aarón Díaz.

Mientras que Karina Banda es una presentadora, comunicadora y empresaria mexicana. Su trabajo de reportería para el programa estadounidense de entretenimiento El gordo y la flaca le valió varios reconocimientos en los Premios Daytime Emmy.