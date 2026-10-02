Desfiles Patrios 2026: Alcaldía autoriza a 200 vendedores para las rutas del 3 y 4 de noviembre

La Alcaldía de Panamá entregó formalmente permisos a 200 microempresarios que estarán autorizados para realizar ventas durante los Desfiles Patrios del 3 y 4 de noviembre de 2026, tanto en la ruta 1 de vía España como en la ruta 2 de la Cinta Costera.

Entre los permisos más solicitados se encuentran los destinados a la venta de alimentos empacados y bebidas, postres como raspados y helados, así como mercancía seca, incluyendo artesanías, adornos alusivos a las Fiestas Patrias, juguetes, paraguas y abanicos, entre otros productos.

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¿Cuánto cuestan los permisos para vender durante los Desfiles Patrios?

De acuerdo con la actividad que desarrollará cada vendedor, los montos establecidos son:

B/.11 al Municipio de Panamá , incluyendo el paz y salvo.

, incluyendo el paz y salvo. B/.10 a la Dirección de Aseo Urbano y Domiciliario.

B/.10 al Ministerio de Salud.

B/.50 al Cuerpo de Bomberos, cuando se requiera una instalación de gas para preparar alimentos.

Quienes tengan autorización para vender comidas preparadas mediante cocinas a gas, barbacoas o planchas eléctricas deberán contar, además del permiso correspondiente, con el visto bueno del Cuerpo de Bomberos.

Según la Alcaldía de Panamá, las personas seleccionadas son panameñas, mayores de edad y están registradas como contribuyentes. En el caso de quienes se dedicarán a la venta de alimentos, deberán mantener vigentes sus carnés de salud blanco y verde.