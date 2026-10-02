Desfiles Patrios 2026: Alcaldía autoriza a 200 vendedores para las rutas del 3 y 4 de noviembre

La Alcaldía de Panamá entregó formalmente permisos a 200 microempresarios que estarán autorizados para realizar ventas durante los Desfiles Patrios del 3 y 4 de noviembre de 2026, tanto en la ruta 1 de vía España como en la ruta 2 de la Cinta Costera.
¿Cuánto cuestan los permisos para vender durante los Desfiles Patrios?
De acuerdo con la actividad que desarrollará cada vendedor, los montos establecidos son:
- B/.11 al Municipio de Panamá, incluyendo el paz y salvo.
- B/.10 a la Dirección de Aseo Urbano y Domiciliario.
- B/.10 al Ministerio de Salud.
- B/.50 al Cuerpo de Bomberos, cuando se requiera una instalación de gas para preparar alimentos.
Quienes tengan autorización para vender comidas preparadas mediante cocinas a gas, barbacoas o planchas eléctricas deberán contar, además del permiso correspondiente, con el visto bueno del Cuerpo de Bomberos.
Según la Alcaldía de Panamá, las personas seleccionadas son panameñas, mayores de edad y están registradas como contribuyentes. En el caso de quienes se dedicarán a la venta de alimentos, deberán mantener vigentes sus carnés de salud blanco y verde.