¿Ganaste? Chakatín pega en el Gordito del Zodiaco del 2 de octubre de 2026

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín ! El cabaloso anunció esta semana los números de la Pirámide del Gordito del Zodiaco para el 2 de octubre de 2026.

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Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 7 - 2 - 0 - 1

Números más buscados

Los números favoritos de Chakatín son: 21 - 12 - 35 - 27 - 01

Chakatín le pegó al primer premio del Gordito del Zodiaco del 2 de octubre

PRIMER PREMIO: 0020

Letras: CCCC

Serie: 6

Folio: 20

SEGUNDO PREMIO: 76

TERCER PREMIO: 10