¿Ganaste? Chakatín pega en el Gordito del Zodiaco del 2 de octubre de 2026

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín! El cabaloso anunció esta semana los números de la Pirámide del Gordito del Zodiaco para el 2 de octubre de 2026.
Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.
Números de la Pirámide de Chakatín
Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 7 - 2 - 0 - 1
Números más buscados
Los números favoritos de Chakatín son: 21 - 12 - 35 - 27 - 01
Chakatín le pegó al primer premio del Gordito del Zodiaco del 2 de octubre
PRIMER PREMIO: 0020
Letras: CCCC
- Serie: 6
- Folio: 20
SEGUNDO PREMIO: 76
TERCER PREMIO: 10