Gordito del Zodiaco Entretenimiento -  2 de octubre de 2026 - 15:49

¿Ganaste? Chakatín pega en el Gordito del Zodiaco del 2 de octubre de 2026

Chakatín anunció los números de la pirámide para el Gordito del Zodiaco del 2 de octubre, y resulta que los que siguieron consejos, ganaron.

Piramide de Chakatín

Piramide de Chakatín

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Ana Canto
Por Ana Canto

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín! El cabaloso anunció esta semana los números de la Pirámide del Gordito del Zodiaco para el 2 de octubre de 2026.

Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 7 - 2 - 0 - 1

Números más buscados

Los números favoritos de Chakatín son: 21 - 12 - 35 - 27 - 01

Chakatín le pegó al primer premio del Gordito del Zodiaco del 2 de octubre

PRIMER PREMIO: 0020

Letras: CCCC

  • Serie: 6
  • Folio: 20

SEGUNDO PREMIO: 76

TERCER PREMIO: 10

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