Hallan cuerpo sin vida dentro de un local en la vía Frangipani.

Un cuerpo sin vida fue hallado este miércoles dentro de un local, presuntamente una recicladora, ubicado en la vía Frangipani, en el corregimiento de Curundú. Personal de Criminalística del Ministerio Público acudió al sitio para la recolección de indicios.

El hecho ha provocado afectaciones en la circulación vehicular de la zona, por lo que se solicita precaución a los conductores que transitan por el área. En lo que va del año, en Panamá se registran 375 homicidios.