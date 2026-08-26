Hallan cuerpo sin vida dentro de un local en la vía Frangipani.

Un cuerpo sin vida fue hallado este miércoles dentro de un local, presuntamente una recicladora, ubicado en la vía Frangipani, en el corregimiento de Curundú. Personal de Criminalística del Ministerio Público acudió al sitio para la recolección de indicios.
Un cuerpo sin vida fue encontrado este miércoles dentro de un local ubicado en la vía Frangipani, en el sector de Curundú. Personal de Criminalística se encuentra en el sitio recabando indicios. pic.twitter.com/vxDZNoTK9F— Telemetro Reporta (@TReporta) August 26, 2026