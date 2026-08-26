Panamá Nacionales -  26 de agosto de 2026 - 16:07

Hallan cuerpo sin vida dentro de un local en la vía Frangipani

El cuerpo sin vida fue hallado este miércoles dentro de un local, presuntamente una recicladora. El hecho está siendo investigado.

Hallan cuerpo sin vida dentro de un local en la vía Frangipani.

Hallan cuerpo sin vida dentro de un local en la vía Frangipani.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un cuerpo sin vida fue hallado este miércoles dentro de un local, presuntamente una recicladora, ubicado en la vía Frangipani, en el corregimiento de Curundú. Personal de Criminalística del Ministerio Público acudió al sitio para la recolección de indicios.

El hecho ha provocado afectaciones en la circulación vehicular de la zona, por lo que se solicita precaución a los conductores que transitan por el área. En lo que va del año, en Panamá se registran 375 homicidios.

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