Estados Unidos pausa las citas para visas en todo el mundo: ¿qué pasará con los solicitantes?

Estados Unidos pausa las citas para visas en todo el mundo

El Gobierno de Estados Unidos pausó temporalmente las citas para solicitar visas de inmigrante en todo el mundo, debido a un proceso de capacitación de funcionarios consulares sobre nuevos procedimientos de evaluación de los solicitantes.

La medida fue confirmada este miércoles 26 de agosto por un portavoz del Departamento de Estado, quien explicó que las citas están siendo ajustadas mientras se desarrolla la capacitación.

El Departamento de Estado no precisó cuándo se reanudarán las citas.

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¿Por qué Estados Unidos pausó las citas para visas de inmigrante?

Según explicó el portavoz a EFE, la capacitación busca preparar al personal consular para aplicar nuevos procedimientos destinados a determinar si quienes solicitan estos visados podrían convertirse en una carga para las arcas públicas estadounidenses.

La formación está relacionada con la evaluación de si los solicitantes podrían depender de beneficios públicos destinados a ciudadanos estadounidenses que cumplen los requisitos para recibirlos.

Estados Unidos ha pausado temporalmente las citas para solicitar visados de inmigrante en todo el mundo, por la necesidad de entrenar a su personal consular sobre nuevos procedimientos, informó este miércoles un portavoz del Departamento de Estado.



"Mientras trabajamos en… pic.twitter.com/T3astCMk5T — Telemetro Reporta (@TReporta) August 26, 2026

El Departamento de Estado indicó que el entrenamiento comenzó a principios de agosto y se está desarrollando a nivel mundial, por lo que la medida afecta a la red de embajadas y consulados estadounidenses.

¿Qué pasa con las personas que ya tenían una cita?

Los solicitantes cuyos turnos hayan sido modificados o cancelados deberán esperar las instrucciones de la embajada o consulado correspondiente.

El Departamento de Estado señaló que, cuando se producen cambios en las citas para entrevistas de visas, las embajadas y consulados informan directamente a los solicitantes.

De acuerdo con una fuente citada por The Washington Post, las citas para visas de inmigrante fueron pausadas desde el lunes y la suspensión se extendería inicialmente hasta finales de agosto.

Por ello, las personas con procesos en curso deben revisar directamente las comunicaciones recibidas de la representación diplomática donde tenían programada su entrevista.

La medida ocurre después de un fallo judicial

La capacitación se produce después de que una jueza federal en Nueva York declarara ilegal una política de la Administración de Donald Trump que había suspendido el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países.

La jueza Jeannette Vargas determinó que esa política excedía la autoridad legal del Departamento de Estado y afectaba la facultad que la ley estadounidense otorga a los funcionarios consulares para evaluar individualmente la elegibilidad de cada solicitante.

El Gobierno de Trump había justificado aquella política en parte por el temor de que determinados inmigrantes dependieran de beneficios públicos en Estados Unidos.

¿La pausa afecta las visas de turismo?

La medida anunciada se refiere específicamente a citas para visas de inmigrante, por lo que no debe interpretarse como una suspensión mundial de todas las categorías de visas estadounidenses.

Las visas de turismo y negocios B-1/B-2 corresponden a la categoría de visas de no inmigrante y tienen un proceso diferente.

El Departamento de Estado también anunció esta semana que pretende revocar visas B-1 y B-2 a determinadas personas que ingresaron a Estados Unidos con esos documentos y posteriormente solicitaron asilo, como parte de la política migratoria de la actual administración.

Asimismo, la Administración Trump ha impulsado nuevos requisitos para las visas de trabajo H-1B y otras medidas dirigidas a endurecer las vías de inmigración legal.

FUENTE: EFE