Capturan en Darién a hombre condenado a seis años por acto libidinoso agravado

Un hombre de 41 años, quien se mantenía prófugo de la justicia tras ser condenado a seis años de prisión, fue aprehendido en el sector de Puerto Indio, Darién, durante la Operación “Escudo de Acero”.
Hombre condenado fue dictada en julio de 2026
La sentencia fue dictada el 15 de julio de 2026 por el Juzgado de Cumplimiento de la provincia de Darién. Tras labores de inteligencia, las unidades de Senafront lograron ubicar al ciudadano en el sector de Puerto Indio, donde fue aprehendido.
Posteriormente, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente, que continuará con el proceso correspondiente para el cumplimiento de la condena.
La Operación “Escudo de Acero” forma parte de las acciones de seguridad y control desarrolladas por Senafront en la región fronteriza.