Aprehenden a hombre presuntamente involucrado en atropello mortal en Felipillo

La Policía Nacional aprehendió a un hombre presuntamente involucrado en un atropello ocurrido durante la madrugada de este domingo en Felipillo, donde una persona murió y el conductor se habría dado a la fuga.

Las diligencias realizadas por las autoridades permitieron ubicar al sospechoso en el corregimiento de Pacora, donde también fue localizado el vehículo presuntamente relacionado con el hecho.

Hombre y su vehículo fueron ubicado en Pacora

La @policiadepanama informó sobre la aprehensión de un hombre presuntamente involucrado en un atropello registrado en Felipillo la madrugada de este domingo, donde una persona murió y el conductor se dio a la fuga.



Las diligencias se realizaron en el corregimiento de Pacora,… pic.twitter.com/F3iXfxX4Ci — Telemetro Reporta (@TReporta) August 17, 2026

De acuerdo con la Policía Nacional, el automóvil se encontraba estacionado frente a una residencia y presentaba daños visibles que serían compatibles con el atropello.

“La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de un hombre presuntamente involucrado en un atropello registrado en Felipillo la madrugada de este domingo, donde una persona murió y el conductor se dio a la fuga”, indicó la entidad. “La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de un hombre presuntamente involucrado en un atropello registrado en Felipillo la madrugada de este domingo, donde una persona murió y el conductor se dio a la fuga”, indicó la entidad.

Las autoridades mantienen las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el atropello y determinar la responsabilidad del aprehendido.

El hombre quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente.