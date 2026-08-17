Aprehenden a hombre presuntamente involucrado en atropello mortal en Felipillo

La Policía Nacional aprehendió a un hombre presuntamente involucrado en un atropello ocurrido durante la madrugada de este domingo en Felipillo, donde una persona murió y el conductor se habría dado a la fuga.
Hombre y su vehículo fueron ubicado en Pacora
De acuerdo con la Policía Nacional, el automóvil se encontraba estacionado frente a una residencia y presentaba daños visibles que serían compatibles con el atropello.
Las autoridades mantienen las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el atropello y determinar la responsabilidad del aprehendido.
El hombre quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente.